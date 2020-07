Incidente nel Ragusano, 17enne muore nello schianto tra la moto e un'auto

Incidente stradale mortale in provincia di Ragusa. È accaduto sulla Vittoria-Scoglitti, alle porte della frazione marinara, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita e un 26enne si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

I due giovani viaggiavano in sella ad una moto che si è scontrata con una auto per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri di Vittoria, intervenuti sul posto. La ragazza è deceduta sul colpo. Il giovane è stato trasferito in ospedale dove ha subito un primo intervento chirurgico. I medici al momento si sono riservati la prognosi.

