Incidente dalle strane modalità, ma fortunatamente senza conseguenze per le persone, stamani, al Residential Park a Messina. Il camion di una ditta impegnata in lavori nel condominio di viale Regina Margherita, è precipitato in una strada sottostante. Nella motrice non c’era nessuno. Sul posto i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri e la polizia municipale.

