Dieci positivi al coronavirus fra i migranti sbarcati a Pozzallo

Cresce il numero dei positivi tra i migranti sbarcati sabato sera nel porto di Pozzallo dalla nave mercantile 'Cosmo'. Ai due di domenica mattina, ora se ne sono aggiunti altri 8.

I contagiati sono stati isolati dal resto del gruppo e posti in quarantena. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza nell'hotspot e nel centro di accoglienza 'Don Pietro' in contrada Cifali, tra Comiso e Ragusa, per impedire possibili fughe di migranti.

Anche tre degli otto migranti sbarcati durante la notte nella spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi nel Sulcis Iglesiente, in Sardegna, sono risultati positivi al test per il Coronavirus. I migranti sono approdati in spiaggia intorno alle 2 e sono stati subito bloccati dai carabinieri delle Stazioni di Nuxis e Calasetta. Trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir, dove si trovavano già altri 45 algerini, sono stati identificati e visitati.

Proprio dalle analisi e dai tamponi eseguiti è emersa la loro positività. I tre sono stati subito isolati all'interno della struttura stessa, mentre gli altri si trovano in un'altra area del centro di accoglienza in quarantena.

