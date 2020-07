Taormina, dimessa la neonata nata da una donna affetta da Covid 19

È stata dimessa dal Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina, la bimba nata prematura operata per una cardiopatia congenita e nata da una mamma affetta da Covid 19. La piccola era nata a giugno, da una bengalese di 34 anni, ed era stata ricoverata nell’ospedale Cervello a Palermo dove è risultata positiva al Coronavirus al rientro da Londra.

In seguito è stata sottoposta a un intervento cardiochirurgico nel Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo, diretto dal primario Sasha Agati, dove era stata trasferita alla terapia intensiva neonatale diretta da Francesca

Campi per un periodo di osservazione. Madre e figlia saranno accolte per una settimana negli appartamenti messi a disposizione dalla fondazione Chincherini a Letojanni.

