Giallo nelle campagne di Milazzo, trovato un cadavere carbonizzato

Mistero a Milazzo, dove intorno a mezzogiorno è stato trovato il cadavere di una persona carbonizzata nella frazione Bastione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Ancora non si è riusciti a risalire all’identità della persona, completamente sfigurata. La zona viene denominata Pezza del pioppo, è particolarmente impervia e transennata.

I carabinieri hanno presidiato tutta la zona, un'area che si trova tra Bastione e San Marco, alla periferia di Milazzo dove questa mattina poco prima di mezzogiorno è stata segnalata la presenza del corpo carbonizzato. Sul posto oltre ai militari della locale Compagnia, anche diverse pattuglie delle stazioni dell'hinterland e i vertici del comando provinciale che hanno deciso di interdire a chiunque l'accesso.

Il cadavere è stato ritrovato nel ciglio di un fondo agricolo appartenente ad una famiglia della zona e - secondo quanto emerso - si presentava in uno stato che non ha permesso neppure di appurare, sino ad ora, se la vittima fosse un uomo o una donna. Difficile anche l'individuazione dell'età, anche se potrebbe trattarsi di persona tra i 35 ed i 45 anni.

Si è avviata una ricerca sulle persone scomparse negli ultimi tempi. Sul posto è intervenuto anche il sostituto della Procura di Barcellona, dottor De Micheli e subito dopo è stato chiesto l'intervento degli addetti delle onoranze funebri per il recupero dei resti.

Quasi certa l'autopsia per tentare di far luce su una vicenda che presenta in atto molti misteri e che, alla luce della massiccia presenza di forze dell'ordine, sembra essere un caso alquanto spinoso. Caduta l'ipotesi del suicidio che era stata avanzata inizialmente. Non è escluso neppure che quel corpo possa essere stato portato in quella zona, alquanto impervia e frequentata solo dagli agricoltori, successivamente.

Dubbi che comunque le indagini dovranno chiarire. I carabinieri hanno anche avviato interrogatori delle persone che vivono nella zona e presto sentiranno i proprietari del fondo dove è stato trovato il cadavere carbonizzato.

