Incidente mortale a Cagliari, la salma di Davide Luna torna nella sua Messina

Torna a casa, nella sua Messina, la salma di Davide Luna. Nessuna autopsia sul corpo del diciannovenne tragicamente scomparso in un incidente stradale a Cagliari, dove si trovava in vacanza per festeggiare la maturità insieme ad amici. La Procura ha restituito la salma ai familiari, che adesso organizzeranno l'ultimo straziante saluto a un ragazzo d'oro, benvoluto da tutti. Tocca agli zii accompagnarlo dalla Sardegna alla città dello Stretto, in quanto i genitori, distrutti dal dolore, non ce l'hanno fatta a compiere il viaggio fino a Cagliari. Duramente provati anche i compagni di classe della VC Turismo dello Jaci, che lo ricorderanno ai funerali. La dirigente scolastica dello Jaci, Maria Rosaria Sgrò ha autorizzato gli studenti a rappresentare l'Istituto, portando alle esequie lo stendardo. Sarà presente anche la professoressa Rosamaria Trischitta, con cui Davide aveva un rapporto speciale.

Intanto, proseguono le indagini per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Non ancora chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo del ciclomotore Piaggio Liberty 125 a Davide, che era alla guida. Il mezzo, schiantatosi contro un guardrail, ora è sotto sequestro. Secondo le indagini dei carabinieri di Sant'Avendrace, non ci sarebbero segni di altri veicoli né prima né dopo l'impatto. Solo la testimonianza del ventenne che viaggiava con Davide, F.F., le cui condizioni sono migliorate, potrebbe dare elementi in più. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale SS. Trinità di Cagliari, dove ha subito un delicato intervento.

