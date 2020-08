Il mare siciliano in agonia per l'inquinamento: allarme rosso a Villafranca e Barcellona

Quindici punti su 26 “campionati” lungo la costa siciliana risultano oltre i limiti di legge per la cattiva depurazione o gli scarichi illegali e, di questi, 10 sono fortemente inquinati.

Tecnici e volontari di Goletta Verde, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque, hanno fornito i dati acquisiti: foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle spiagge rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d'acqua, arrivano in mare.

Sulle coste siciliane sono stati due i punti monitorati in provincia di Messina, entrambi fortemente inquinati: si tratta di un punto sulla spiaggia libera sul lungomare Colombo, in località Divieto, nel comune di Villafranca Tirrena, e di uno alla foce del torrente Patrà, in località Cantone, nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

