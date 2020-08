Tragico incidente a Gaggi, 20enne di Francavilla si schianta con l'auto e muore

Tragica fine per un 20enne di Francavilla che ha perso la vita in un incidente stradale a Gaggi. La vittima è Gabriele Chisari. Il ragazzo, da tutti chiamato "Gabri", è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 7 sulla strada statale 185, lungo il territorio della cittadina gaggese.

Non c'è stato, purtroppo, niente da fare per questo sfortunato giovane, vittima - stando alla prima ricostruzione dei fatti - di un incidente autonomo. Il giovane avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria auto per poi finire contro un'altra vettura in sosta. L'impatto non ha lasciato scampo a Gabriele.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i medici del 118 ma non c'è stato modo di salvare la vita al ragazzo. Vano si è rivelato ogni tentativo di rianimare Chisari, che stava andando a lavoro, ed era diretto verso uno stabilimento balneare di Giardini Naxos. Un ragazzo stimato e ben voluto da tutti, l'ennesima vittima innocente della strada e di un destino crudele.

