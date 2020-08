Movida a Messina, nuova ordinanza: locali aperti fino alle 3, resta il limite per gli alcolici

Nuova ordinanza per la regolamentazione degli orari della “movida” a Messina, anche in questo caso legata alle misure di contenimento dell'emergenza Coronavirus. Il provvedimento firmato ieri sera dal sindaco entrerà in vigore da questo fine settimana (quindi da stasera) e sarà valido fino al 31 agosto.

Ci sono delle modifiche importanti, rispetto all'ultima ordinanza, scaduta temporalmente stamattina alle 6. I locali (ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, etc.) potranno rimanere aperti fino alle 3 (e non più fino alle 2), mentre l'intrattenimento musicale sarà consentito fino all'1.30 dal lunedì al giovedì (non più 0.30) e fino alle 2 (non più fino all'1) dal venerdì alla domenica.

Confermato, invece, lo stop alle bevande alcoliche dentro i locali all'1.30. Limite anticipato alle 20 (fino alle 8 del mattino) per il consumo nelle spiagge e nei luoghi pubblici.

