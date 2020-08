Migrante positivo al coronavirus si allontana dall'hotel di Palermo e poi rientra

Un egiziano, che faceva parte dei 33 migranti positivi al covid19 portati a Palermo per la quarantena obbligatoria, è riuscito ad eludere la sorveglianza ed ha lasciato il Covid Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine a Palermo.

Poi è rientrato da solo nell’hotel. Lo conferma la prefettura di Palermo. L’uomo è stato alcune ore in giro e ora sarà interrogato per appurare dove sia stato e se abbia incontrato qualcuno.

I 33 migranti arrivati a Palermo ieri avevano subito inscenato una protesta chiedendo schede telefoniche per poter entrare in contatto con i loro familiari. I migranti in questione al San Paolo erano stati portati da vari luoghi ma tutti sono in quarantena. Si tratta di cinque migranti, affetti dal Coronavirus e asintomatici, arrivati da Lampedusa all’aeroporto Falcone e Borsellino trasportati in due diverse ondate con un aereo dell’Aeronautica Militare attrezzato per il biocontenimento. Mentre sono ventotto i positivi completamente asintomatici e in buone condizioni generali di salute che sono arrivati nella notte a Palermo, partiti da Porto Empedocle, con le ambulanze speciali predisposte con filtri e particolari protezioni anti Covid19.

© Riproduzione riservata