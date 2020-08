Scontro tra auto e moto a Palermo, muore un 27enne

E’ morto in ospedale il giovane centauro di 27 anni rimasto coinvolto, questa mattina, in un grave incidente stradale avvenuto all’altezza del carcere Pagliarelli, a Palermo.

La vittima era alla guida della sua moto, una Honda che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’auto, una Opel Agila.

Sul posto sono intervenuti vigili urbani e pompieri e i sanitari del 118 che hanno subito constatato le gravi condizioni del centauro. Soccorso insieme con l’automobilista (in codice verde), è morto nel pomeriggio per le gravi ferite riportate.

© Riproduzione riservata