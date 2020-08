Trapani, tentato omicidio nel 2013: arrestato il presunto mandante

Un imprenditore è stato arrestato per un tentato omicidio commesso il 30 marzo 2013. Si tratta di Matteo Bucaria, 52 anni, originario di Trapani ma operativo nell’intero territorio regionale, accusato di aver ordinato l’omicidio di Domenico Cuntuliano, a quel tempo 49enne. L’arresto è stato disposto dal Gip di Trapani, Caterina Brignone. Per questo episodio è già stato condannato a 12 anni (rito abbreviato) tale Gaspare Gervasi, accusato di esserne l’esecutore materiale.

L’indagine della Procura di Trapani (procuratore aggiunto Maurizio Agnello, sostituto procuratore Sara Morri) è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile. La vittima aveva ottenuto un credito di 620 mila euro per un incidente stradale, ma Bucaria - con la complicità di un’altra persona - ne avrebbe intascate 500.000, celando il fatto al cognato Cuntuliano. L’arresto scaturisce dalle indagini della Squadra Mobile di Trapani, avviate prendendo spunto da una missiva anonima e da una lettera inviata da Gervasi, detenuto nel carcere di Augusta, a Bucaria.

A fine giugno Gervasi - che si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere - ha confessato il coinvolgimento di Bucaria. Nel corso dell’interrogatorio con il pm Sara Morri ha raccontato di aver ricevuto dall’imprenditore sia l’incarico che il fucile utilizzato per l’imboscata. Bucaria non è nuovo alle cronache giudiziarie. Lo scorso anno l’imprenditore patteggiò una condanna per bancarotta fraudolenta.

© Riproduzione riservata