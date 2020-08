Cane abbandonato in balcone e morto, denunciati i proprietari per maltrattamenti

Sono stati denunciati per maltrattamenti i due 20enni che, al culmine di una lite a Caltanissetta, hanno lasciato il loro cane in balcone causandone la morte.

I due, conviventi in un’abitazione di via Redentore, sabato sera hanno lasciato l’appartamento abbandonando, chiuso fuori nel balcone, un cagnolino di diciassette mesi. Domenica mattina la polizia e i Vigili del fuoco, su segnalazione di un vicino che aveva notato il cane, in stato di forte sofferenza, senza cibo e a causa del forte caldo, sono entrati in casa.

L’animale è stato recuperato e affidato, per le cure, al canile municipale dove però è morto lunedì. Sanzione amministrativa, invece, per la proprietaria che aveva regalato il cucciolo alla coppia, per aver omesso di denunciare, entro il termine previsto di trenta giorni, la cessione dell’animale al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp.

