Coronavirus a Messina, salgono a 31 i casi: nuovi positivi alla casa di cura Cristo Re e a Oliveri

Salgono a 31 i casi di positività a Messina. La sopresa riguarda la casa di cura Cristo re dove, durante i controlli di routine, sono emersi tre casi di positività su altrettanti operatori.

La struttura sanitaria, dopo quanto accaduto a Ganzirri, ha deciso di effettuare di nuovo tamponi di controllo su tutto il personale a proprie spese. Sono 130 i dipendenti. Oggi la positività di tre operatori, tutti asintomatici. I controlli saranno ripetuti tra quattro giorni.

Intanto sempre a Cristo Re si è verificato un caso di positività su una donna che doveva ricoverarsi. Anch'essa ha effettuato un tampone come da prassi che ha dato esito positivo. Per la donna l'Asp ha predisposto l'isolamento nella propria abitazione. In attesa di ulteriori verifiche, aumenta di una unità il focolaio di Oliveri dove il figlio del primo contagiato è risultato anch'esso positivo. Salgono a 31 in tutto i Covid positivi a Messina.

