Incidente stradale ad Agrigento, scontro auto-moto: muore anziano argentino

Tragico incidente in viale Emporium ad Agrigento. A perdere la vita un 74enne di origini argentine, Juan Carlos Nestoa Acosta. A scontrarsi sono state due Fiat Cinquecento e uno scooter. L'anziano era in sella alla moto.

L’uomo, un ex pilota di aereo residente a Favara, nell'Agrigentino, era in sella ad una Aprilia Sr che, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia locale, ha sbattuto contro le auto che hanno cercato d’evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi del caso. I carabinieri si stanno occupando della viabilità.

