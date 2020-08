Messina-Catania e Messina-Palermo, le associazioni chiedono di incontrare il presidente Cas

Al coro di proteste dei Comitati, degli Utenti e di alcune deputazioni nazionali e regionali sulla "emergenza sicurezza", delle due tratte autostradali A18 Messina Catania e A20 Messina Palermo, gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane, si apre il fronte delle Associazioni di tutela dei consumatori.

Confconsumatori rappresentata dall'avvocato Fulvio Capria, Konsumer rappresentata dalla dottoressa Linda Paparone e Arco Consumatori rappresentata dall'avvocato Angela Maria Sciglio, in coordinamento con CittadinanzAttiva, hanno chiesto nei giorni scorsi un incontro urgente al presidente del Cas Francesco Restuccia.

CittadinanzAttiva e le suddette associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, ritenute le pesanti criticità e l'assenza di sicurezza, che caratterizzano le due autostrade e in particolare la percorribilità del tratto autostradale della A20 Villafranca – Messina; considerato che tale situazione di pesante disagio per gli utenti non potrà trovare una positiva definizione in tempi brevi, hanno chiesto, un incontro al fine di verificare la sussistenza di pianificare misure o iniziative condivise.

L'obiettivo per le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, è quello di venire incontro alle legittime esigenze degli automobilisti e di usufruire di un servizio adeguato agli imprescindibili livelli di sicurezza.

