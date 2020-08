Messina guarda alla riapertura delle scuole, pronti progetti per 50 milioni

Le scuole messinesi saranno pronte all'apertura del nuovo anno scolastico? Il punto della situazione è stato fatto nei giorni scorsi in occasione di un tavolo tecnico congiunto tra Comune e Città Metropolitana, quest'ultima responsabile delle scuole secondarie di secondo livello.

In ambito regionale, il Comune ha annunciato di volere presentare 30 progetti (scadenza 26 agosto) di adeguamento sismico per un totale di 30 milioni di euro, numero calcolato sulla base delle 37 verifiche già eseguite e oggetto di un finanziamento nell'ambito del Masterplan. La Città Metropolitana, invece, sulla base delle 38 verifiche sismiche effettuate presenterà 13 progetti per un importo di 20 milioni.

