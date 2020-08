Divieti di sosta per lavori sulle strade, ecco le vie di Messina interessate

In seguito agli eventi atmosferici che si sono verificati a Messina durante lo scorso sabato 8 agosto, dalla sede del COC è stata richiesta richiesta l’adozione di provvedimenti viabili per l’urgente interdizione della sosta in alcune strade del territorio comunale che sono state interessate dal deposito di detriti che, allo stato attuale, costituiscono pericolo per la circolazione veicolare.

Al fine di consentire l’urgente esecuzione degli interventi di pulizia, il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ha pertanto disposto l’istituzione, con decorrenza immediata fino al termine degli interventi e comunque sino a giovedì 13, del divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, provvedendo, secondo le necessità, alla parziale interdizione veicolare delle carreggiate, nelle vie Consolare Pompea a Granatari; Frantinaro; discesa Torrente Papardo con le confluenze (Panoramica dello Stretto – Bivio Sperone Serri); Panoramica dello Stretto, da rotatoria Annunziata ad inizio Strada Provinciale; Consolare Pompea – Fiumara Guardia; Lago Grande a Ganzirri, dall’Ufficio Postale verso nord; villaggio S. Agata, dal bivio Principe verso sud; e C. Pompea in prossimità della rotatoria Annunziata.

Da domani, martedì 11, sino a giovedì 14 sarà vietata la sosta su entrambi i lati delle vie G. Pilli, nel tratto compreso tra le vie Gangemi e Quintino Mollica; Gangemi, tra le vie G. Pilli e Laviosa; A. Laviosa, tra le vie Gangemi e Quintino Mollica; e Quintino Mollica, tra le vie Laviosa e G. Pilli. I provvedimenti viari sono stati adottati per consentire interventi di riqualificazione di un’area urbana a Camaro San Paolo.

