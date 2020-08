Policlinico di Messina, si è insediato il nuovo commissario: è Giampiero Bonaccorsi

Si è insediato questa mattina il neo commissario del Policlinico Gaetano Martino di Messina, Giampiero Bonaccorsi, già direttore generale facente funzioni del Policlinico di Catania.

"Sono felice di questa nuova avventura, non conoscevo il rettore Salvatore Cuzzocrea ma sono felice di essere stato scelto per il curriculum, in raccordo con l'assessore Ruggero Razza. È la più grande gratificazione per il lavoro svolto".

Lo stesso Razza ha evidenziato il valore della nomina, coraggiosa perché toglie ad un'altra realtà per rafforzare l'assetto nel territorio dello Stretto.

Entusiasta anche Cuzzocrea: "Ho sempre detto che a capo del nosocomio avrei voluto numeri uno e sono convinto sarà così anche stavolta. Più che un commissario sarà un direttore generale, perché chi è qui deve credere in quello che fa e la struttura ne ha bisogno".

