Dissesto idrogeologico a Limina, un progetto per ripristinare la Provinciale 12

La Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci interviene a Limina, nel Messinese. L’Ufficio diretto da Maurizio Croce, spiega una nota, ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dallo Studio Floramo di Barcellona Pozzo di Gotto la progettazione esecutiva.

«Si sblocca in questo modo - prosegue una nota - una situazione che sembrava non avere una via d’uscita e che si era ancor più aggravata tra il 2010 e il 2011, con frane e cedimenti causati da infiltrazioni delle acque meteoriche che hanno danneggiato l’area - nei pressi della Chiesa delle Preci, in prossimità di via Martiri di Bologna e a monte di via Roma - con lesioni importanti alla sede viaria della Provinciale, arteria di importanza strategica per tutto il comprensorio sino a Roccafiorita».

I lavori prevedono la realizzazione di muri di altezza variabile su micropali con tiranti, ma anche un sistema di raccolta, regimentazione e drenaggio con tubazioni e canali semicircolari in acciaio ondulato. Saranno altresì eseguite anche opere di risagomatura del versante con la ricostruzione delle vecchie armacere e con gabbioni metallici. Le pareti in cemento armato saranno infine rivestite con blocchi di pietra naturale locale.

