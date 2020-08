Coronavirus in Sicilia, quarantena e tampone per chi rientra da Grecia, Malta e Spagna

Nuova ordinanza del governatore Nello Musumeci per contrastare l'emergenza Coronavirus in Sicilia. Obblighi per chi rientra in Sicilia dal 14 agosto da Grecia, Malta e Spagna, dopo l'aumento di contagi reduci dai viaggi al di fuori dell'Isola, e valgono sia per i turisti sia per i residenti.

Nell'ordinanza (QUI IL TESTO INTEGRALE) di legge che «si avrà l'obbligo di registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto», e inoltre rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria».

Sarà obbligatorio l'isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, e alla fine di tutto questo «essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di quarantena».

