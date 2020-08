Messina, l'isola pedonale di Torre Faro: da venerdì si parte

L'isola pedonale più “sofferta” di sempre partirà nel fine settimana di ferragosto. Esattamente due mesi dopo l'avvio previsto originariamente, quando non si poteva immaginare che un semplice atto deliberativo, quello con cui si decideva di sperimentare la pedonalizzazione di una porzione di Torre Faro, si trasformasse in un a tratti feroce caso politico. Sia in consiglio comunale che dentro la Giunta (e chissà che certe dinamiche non abbiano inciso sulle scelte del sindaco che hanno coinvolto gli assessori Mondello e Musolino). Al sì finale - “costato” all'Amministrazione, però, l'ammutinamento del fin lì sempre “fedele” centrodestra - si è arrivati il 29 luglio. Due giorni dopo la Giunta ha approvato la delibera per i provvedimenti conseguenziali. Le varie novità sarebbero dovute partire nello scorso week-end, ma nulla è successo, al punto da scatenare la reazione “social” del capogruppo del M5S Andrea Argento: «Scandaloso! L'Amministrazione non ha emesso l'ordinanza, con stupore pure della stessa polizia municipale che l'attendeva. Sono passati ben due fine settimana e inspiegabilmente tutto tace. Ancora una volta se ne infischiano della volontà del consiglio comunale».

La spiegazione la fornisce l'assessore alla Mobilità urbana, Salvatore Mondello: «Il provvedimento è slittato di una settimana solo perché nello scorso week-end il forte maltempo ha reso impossibile, per ovvi motivi, far partire l'isola pedonale. Venerdì 14 si inizierà regolarmente». Fino al 30 settembre, dunque, saranno pedonalizzati, a Torre Faro, tratti di via Palazzo, via Nuova, via Torre e via Fortino, dal venerdì alla domenica e dalle 21 alle 2, con divieto di transito (ad eccezione dei residenti autorizzati) in via Biasini. Pedonalizzazione anche per i controviali del tratto di viale San Martino tra le vie Cannizzaro e Primo Settembre e per il tratto di via Primo Settembre compreso tra il viale San Martino e la via Cesare Battisti, ma in tutti i giorni della settimana.

