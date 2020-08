Primo caso di Coronavirus a Sant’Alessio: operatore in una struttura sanitaria di Messina

C’è un nuovo caso di coronavirus nella zona jonica di Messina. A risultare positivo è un uomo che vive a Sant’Alessio Siculo, cittadina dove finora non si era manifestato alcun caso di contagio. Si tratta di un residente a Santa Teresa di Riva ma domiciliato nella cittadina del Capo, risultato positivo al tampone rinofaringeo eseguito dall’Asp.

La comunicazione è stata inviata al Comune dall’Asp e il sindaco Giovanni Foti ha disposto l’apertura del Centro comunale di Protezione civile, come previsto dalle disposizioni da adottare in questi casi, allertando tutti i componenti del presidio.

L’uomo affetto da coronavirus è un operatore di una struttura sanitaria di Messina: al momento è asintomatico e dopo l’esito del test è stato posto in quarantena obbligatoria nella sua abitazione di Sant’Alessio insieme alla moglie, anche lei sottoposta a tampone insieme ad altri familiari: l’esito è risultato negativo per tutti ad eccezione dell’uomo.

Si attende adesso l’esito dei successivi tamponi per avere conferma del contagio, ma intanto sono state adottate tutte le precauzioni del caso e in paese è inevitabilmente salita la preoccupazione dei cittadini.

In Sicilia la provincia di Catania resta quella con il numero più alto di contagi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5 nuovi casi: 3 nel comune di Aci Castello dove nessuno delle persone contagiate risulta grave e non si è resa necessaria l’ospedalizzazione. Gli altri due casi sono stati localizzati a Misterbianco. In tutto sono 144 nel capoluogo etneo i contagi da Covid-19. Di questi 24 sono in degenza ordinaria al San Marco di Catania, mentre altre tre persone sono in terapia intensiva.

