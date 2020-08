Rifiuti a Messina, via i cassonetti per incentivare la raccolta differenziata

Messinaservizi Bene Comune sta continuando l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata nelle ultime zone raggiunte dal servizio in città, e intanto in alcune vie già da lunedì 17 agosto procederà con l'eliminazione dei cassonetti, “per non dare più alibi ai cittadini - si legge nella nota della società - e incentivarli a differenziare i diversi materiali per il porta a porta”.

In particolare, i cassonetti spariranno nella zona 4 dell'Area Nord a Villa Lina, Tremonti, Villaggio svizzero, Torrente San Michele, Ritiro, via magnolia, via Conte di Torino, via Principessa Mafalda, Fornaci alta.

Nelle prossime settimane, verranno eliminati ulteriori cassonetti in altre vie e zone di Messina già raggiunte dalla differenziata.

“Sono state riscontrate - spiega ancora la MessinaServizi - nelle ultime settimane delle criticità per la poca collaborazione degli amministratori di condominio, che sono stati già diffidati ad organizzare al più presto un servizio interno per l'esposizione e il ritiro dei carrellati. Infine, come già annunciato più volte, sia per evitare la trasmigrazione dei rifiuti con persone che pur di non fare la differenziata portano li portano in zone diverse dalla loro residenza dove non è ancora iniziato il porta a porta creando accumuli di spazzatura, sia far rispettare i giorni e gli orari di conferimento, abbiamo chiesto aiuto alla polizia municipale per incentivare le sanzioni e reprimere comportamenti poco corretti che danneggiano tutti i cittadini, anche con le telecamere per immortalare chi getta rifiuti in strada che sarà pesantemente multato”.

