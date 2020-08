Caltagirone, 46enne trovata morta in un condominio: la polizia sente il marito

Una donna di 46 anni, Caterina Distefano, è stata trovata morta nell’androne di un condominio di un palazzo di via Mascagni nel centro di Caltagirone, grosso centro in provincia di Catania. Sull'accaduto indagano i poliziotti del Commissariato che stanno sentendo il marito della vittima e alcuni testimoni - tra vicini di casa e residenti - che ai soccorritori hanno raccontato di avere sentito delle urla nel primo pomeriggio.

Sul fatto indagano i poliziotti del commissariato del paese che stanno sentendo il marito della vittima e alcuni testimoni - tra vicini di casa e residenti - che ai soccorritori hanno raccontato di avere sentito delle urla nel primo pomeriggio. La coppia era in crisi e aveva avviato le procedure per la separazione.

Il Procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera ha aperto un’inchiesta, al momento senza indagati. La vittima aveva avviato da un mese la causa di separazione, iniziativa che l’uomo sembra non avesse accettato. Marito e moglie, dopo pranzo, avrebbero avuto una lite sul pianerottolo di casa.

In via Mascagni, dove la coppia abita, sono presenti la polizia scientifica per i rilievi e il medico legale. Le indagini nelle prossime ore serviranno a ricostruire se la vittima sia caduta accidentalmente o se la morte sia stata provocata da qualcuno. Non ci sono persone fermate.

