Coronavirus in un asilo a Catania, negativo il secondo tampone del bimbo di 4 anni

È risultato negativo il secondo tampone eseguito sul bambino di 4 anni che frequenta un asilo nel Catanese. La notizia è stata confermata dall’Asp di Catania.

Erano stati i familiari del piccolo a fare eseguire il primo tampone al figlio a scopo precauzionale in una struttura privata che è risultato positivo. Il secondo è stato eseguito dall’Asp di Catania ed è risultato negativo.

In un post su Facebook il sindaco del paese afferma che «gli è stato spiegato che talvolta capitano sia falsi negativi ed anche, come in questo caso, falsi positivi». Per protocollo un terzo tampone è stato eseguito oggi dall’Asp per avere la conferma della doppia negatività.

