Ferragosto a Messina, controlli e pulizia straordinaria delle spiagge

Stamattina al Comune di Messina si è tenuto il tavolo tecnico presieduto dal sindaco con la presenza dell’assessore Musolino, dell’assessore Minutoli, della polizia municipale, della polizia metropolitana, della capitaneria di porto e della Messina Servizi Bene Comune per definire le attività di prevenzione e controllo delle spiagge libere e delle aree demaniali nelle giornate del 14 e 15 agosto.

La polizia municipale coordinerà le attività di controllo delle spiagge alle quali parteciperanno la Polizia Metropolitana e la Capitaneria di Porto. La Messina Servizi garantirà dalle 6 alle 9 del 15 e 16 agosto gli interventi di pulizia, disinfestazione e sanificazione delle spiagge, schierando 60 squadre che verranno distribuite sul territorio. Per questa ragione, nella fascia oraria dalle 6 alle 9 le spiagge dovranno essere lasciate libere per consentire che le operazioni si svolgano in totale sicurezza.

Dopo il tavolo tecnico De Luca ha firmato l’ordinanza sindacale con la quale “ho ribadito le regole certe: non si accendono fuochi in spiaggia, non si installano tende e non si consumano bevande in vetro sulla spiaggia. E poi dalle 6 alle 9 spiagge sgombre per consentire alla Messina servizi di sanificare le spiagge e renderle Covid Free per proseguire le vacanze senza timori. Infine abbiamo ribadito l’obbligo all’utilizzo della mascherina e il divieto di assembramenti. E i locali che vorranno organizzare serate all’aperto dovranno darne comunicazione al Comune. Avevamo anticipato qualche settimana fa che stavamo lavorando per rendere le spiagge di Messina Covid Free".

© Riproduzione riservata