Messina, domani vietato gettare i rifiuti

Disciplina dei rifiuti nel weekend di ferragosto a Messina: venerdì 14 non sarà possibile conferire l’indifferenziata nei cassonetti stradali perché prefestivo, la differenziata seguirà invece il normale calendario.

Messinaservizi Bene Comune comunica che per i giorni festivi nel weekend di ferragosto la raccolta differenziata seguirà il normale calendario delle rispettive Aree, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che non domestiche.

Per il conferimento indifferenziato nei cassonetti invece sarà vietato gettare i rifiuti venerdì 14 agosto perché pre festivo, mentre sarà possibile conferire sia sabato 15 agosto e sia domenica 16.

