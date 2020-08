Auto fuori strada lungo la "Mare-Monti", grave un giovane di Tortorici

È di tre giovani feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, lungo la “Mare Monti”, la strada a scorrimento veloce che collega Rocca di Caprileone con il bivio che si dirama in tre parti in località Due Fiumare e conduce a San Salvatore di Fitalia a sinistra, a Galati Mamertino al centro e Tortorici a destra.

L'incidente, autonomo, si è verificato esattamente in territorio di Mirto tra le contrade di San Tiberio e Cammà. Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Punto vecchio modello, di colore grigio scuro, con a bordo tre giovani di Tortorici, è finita fuori strada, forse dopo avere effettuato un sorpasso, ed essere rientrata nella propria corsia e trovando un po' l’asfalto sdrucciolevole, e finendo così tra sterpaglie e rovi che costeggiano il letto del torrente Tortorici.

Ad avere la peggio il conducente della vettura che è stato sbalzato all’esterno.

