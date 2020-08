Aggressione ai vigili a Galati? I residenti: "Era proprietà privata"

Vigili di Messina aggrediti durante la notte di ferragosto? Alcuni residenti di Galati Marina, dove è avvenuto l'episodio, danno una versione differente dell'episodio. E per farlo hanno inviato una lettera, ecco il testo:

"In riferimento a quanto accaduto nella notte tra il 14 e 15 agosto a Galati Marina, in qualità di testimoni oculari ci sentiamo in dovere di far conoscere alla comunità messinese i fatti reali. Quello che è stato definito un falò era una brace in una proprietà privata, la musica c'era, ma il volume non era impostato oltre i limiti consentiti.

I rappresentanti della polizia municipale hanno invaso la proprietà privata a nessun titolo e senza qualificarsi (erano in borghese), diffamando oltretutto i residenti avendo messo in dubbio la legittima proprietà. Tutto ciò ha inevitabilmente agitato gli animi e le autorità, venendo meno alla natura dei loro compiti, principalmente quello di garantire l'ordine, hanno messo in atto una sorta di spedizione punitiva. Gli agenti di polizia hanno, quindi, fatto irruzione, con fare evidentemente alterato, in un'altra proprietà privata, dove la persona denunciata si era ritirata su suggerimento di alcuni di loro,

provocandolo ulteriormente.

In merito alle lesioni è assolutamente impensabile siano state causate dal soggetto in questione poiché lo stesso é intervenuto inveendo contro le autorità solo verbalmente senza mai entrare fisicamente in contatto con nessuno di loro, ritrovandosi improvvisamente circondato e bloccato con fare aggressivo dalla folta squadra della polizia municipale.

Siamo stanchi di questo clima di terrore e del mancato rispetto della privacy, dei diritti dell'uomo e della libertà di noi singoli cittadini che dovremmo essere tutelati e non trattati come degli animali da addomesticare a piacimento di qualcuno".

