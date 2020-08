Bus Palermo-Trapani diventa un focolaio, in 7 positivi dopo la scoperta del primo caso

La linea del bus Palermo-Trapani si è trasformata in un nuovo focolaio di trasmissione del coronavirus. Dopo la scoperta, nei giorni, scorsi di una persona positiva che aveva viaggiato su quella linea tra il 27 luglio e il 6 agosto sono partiti i controlli: in 70 sono quelli che hanno viaggiato in tutto col contagiato e sette di questi sono risultati finora positivi anche se i tamponi non sono stati ancora tutti processati.

Come riportato nell’articolo del Giornale di Sicilia a firma di Laura Spanò, i positivi sono rispettivamente: 4 di Trapani, 2 di Erice e una di Paceco. Tra di loro anche un’infermiera e un’operatrice sanitaria del Policlinico di Palermo e un militare.

PROTEZIONE CIVILE Coronavirus, positivo sul bus Palermo-Trapani: invito alla quarantena per i passeggeri

Ma ancora non tutti i tamponi sono stati processati. Ciò vuol dire che ci potrebbero essere altri passeggeri positivi al Covid-19.

L'appello dell'Asp è verso tutti coloro che hanno viaggiato in quel periodo in quella linea perché si mettano in auto quarantena volontaria per evitare rischi.

© Riproduzione riservata