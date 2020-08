Finisce con la gamba sotto una pressa, operaio di 30 anni in gravi condizioni a Valdina

Sale purtroppo il bilancio degli incidenti sul lavoro in provincia di Messina. Intorno alle 14 di ieri, un operaio, S. C., 30 anni, è rimasto coinvolto dal movimento di un macchinario, all'interno di una nota industria del settore dei servizi ecologici, la S.E.L.F. srl, che opera a Fondachello Valdina.

Da una prima ricostruzione dei fatti pare che il giovane operaio, mentre stava pulendo un rullo, abbia subìto lo schiacciamento di una gamba sotto un'apparecchiatura utilizzata per la compressione dei rifiuti, ed ha riportato ferite dal femore sino alla zona del collo.

© Riproduzione riservata

