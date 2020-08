Sant'Agata e Torrenova, positivi al coronavirus altri due giovani rientrati da Malta

Altri due giovani rientrati da poco da un viaggio a Malta sono risultati positivi al Covid. Dopo la positività del 19enne santagatese emersa ieri, questa mattina sono stati resi noti i risultati di altri due tamponi positivi per due coetanei, uno residente a Sant’Agata Militello, l’altro a Torrenova.

In entrambi i casi si tratta di asintomatici, stanno bene e si trovano in isolamento. “Il ragazzo al rientro, si è messo immediatamente in isolamento in altro appartamento e non ha avuto contatti esterni”, ha precisato il sindaco di Torrenova Salvatore Casreovinci.

“Solo in via prudenziale , lo screening è stato esteso al nucleo familiare. Pertanto, la situazione è da ritenersi sotto controllo”. Invita alla calma anche il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso.

“Si evidenzia, ancora una volta, la necessità che chiunque, soprattuto giovani, abbia un sospetto di poter essere venuto in contatto con coetanei di rientro da viaggi all’estero, si metta in contatto con il comune o le autorità sanitarie al fine di avviare le procedure di screening sanitario e l’esecuzione dei relativi tamponi. Colgo l’occasione - conclude Mancuso - per tranquillizzare la cittadinanza tutta di Sant’Agata che la situazione è tuttora sotto controllo precisando che non appare opportuno alimentare panico né tantomeno caccia a fantomatici untori, bensì continuare a mantenere la calma ed il senso di responsabilità già ampiamente dimostrati dalla comunità tutta”.

© Riproduzione riservata