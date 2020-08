Suono della campanella più vicino, a Messina è caccia alle aule

Mentre a Roma si cerca di dare indicazioni finalmente univoche sulla ripresa della scuola, a Messina è scattata l'operazione “Caccia alle aule”. Gli scenari sono ancora i più disparati: dall'obbligo di mascherine in classe, alle deroghe sul distanziamento, passando per una normativa diversificata in base alle Regioni e ai dati eipdemiologici.

Messina, come il resto del Paese, si prepara allo scenario peggiore. Quello per il quale ogni studente deve avere un paio di metri di spazio a disposizione e le aule con almeno il 30% in meno della capienza. Ciò crea “esuberi” di alunni che, senza un posto nella loro vecchia classe, vanno risistemati. Ma creare nuove classi vuol dire avere nuovi insegnanti e nuove aule dove far lezione. Ecco perché è partita l'operazione “Caccia all'aula”.

