A Milazzo un uomo positivo al Coronavirus, era stato in vacanza in Spagna

Dopo i due casi registrati a Panarea, dove sono stati avviati tamponi a campione su tutta l’isola, anche a Milazzo si registra un caso di Covid-19.

Un uomo di 37 anni che ha trascorso le vacanze in Spagna, pur in assenza di sintomi specifici, si è sottoposto al tampone così come previsto dalle nuove norme ed è risultato positivo. Si trova a casa in quarantena assieme ai familiari che attendono di sottoporsi al tampone.

In città vi sarebbero altri giovani rientrati da Malta, Grecia e Croazia Paesi ritenuti a rischio, preoccupati di aver contratto il virus. Per questo nei prossimi giorni saranno implementati i controlli.

Adesso si sta cercando di capire se il trentasettenne positivo, ha avuto contatti con altre persone prima che ricevesse il risultato dell’esame.

