Barcellona Pozzo di Gotto, causa un incidente e fugge: 22enne denunciata

Causa un incidente con l'auto, provocando anche il ferimento di persone, e fugge per questo una 22enne è stata denunciata dai carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto. Fra l'altro, sottoposta ad alcoltest, le sono stati rilevati tassi di alcol oltre la norma. La ragazza è stata denunciata dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto per i reati di lesioni personali stradali, guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, fuga in caso di sinistro con danni a persone, omissione di soccorso a persone ferite in sinistro stradale.

Nella zona Spinesante, la ragazza, alla guida della propria autovettura, ha urtato un ciclomotore condotto da un minore con a bordo un passeggero di minore età, allontanandosi dal luogo dell’incidente. A seguito dell’urto i due giovani a bordo del ciclomotore sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118 e trasportati presso l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto per le cure del caso.

I militari intervenuti hanno rintracciato, poco distante dal luogo dell’incidente, la giovane ancora a bordo della sua auto e hanno fatto intervenire i sanitari per prestarle le cure necessarie. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro attraverso le dichiarazioni di alcuni testimoni e il sopralluogo appurando che la conducente dell’autovettura, immediatamente dopo l'impatto, non aveva ottemperato all'obbligo di fermarsi e dare soccorso ai feriti. Inoltre hanno richiesto il compimento di accertamenti urgenti attraverso il prelievo di campioni biologici per appurare se i conducenti dei veicoli avessero assunto sostanze stupefacenti o alcooliche. I risultati delle analisi hanno dato esito positivo per la giovane conducente dell’autovettura risultata positiva per l'assunzione di sostanze alcoliche, rilevando un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l nel sangue.

Infine i militari hanno accertato che l’autovettura era priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile mentre il minore alla guida del ciclomotore non era in possesso di abilitazione alla guida poiché mai conseguita.

Pertanto la giovane è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto per i reati di lesioni personali stradali, guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, fuga in caso di sinistro con danni a persone ed omissione di soccorso mentre a carico dei due conducenti sono state contestate le infrazioni al codice della Strada rispettivamente di guida senza assicurazione per la giovane donna e guida senza patente per il minore.

