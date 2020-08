Giallo di Caronia, il papà di Gioele riconosce le scarpette del figlio trovate accanto ai resti

Le scarpe blu trovate accanto ai resti di ossa nelle campagne di Caronia sono di Gioele, il bimbo di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la dj trovata morta nei giorni scorsi poco distante.

Le ha riconosciute durante l’incontro con la polizia il padre del bambino, Daniele Mondello.

«Le scarpette che la polizia ha mostrato a Daniele Mondello sono quelle che lui aveva regalato a Gioele assieme alla moglie. Non ci sono dubbio che siano le sue». Lo afferma il legale del papà del bambino, l’avvocato Pietro Venuti aggiungendo che l’uomo è stato in Questura per firmare dei documenti per esami che saranno eseguiti domani sui vestiti di Viviana Parisi. Il penalista ha precisato anche che il prelievo per il Dna è stato eseguito su Daniele Mondello e sul padre di sua moglie, Luigino Parisi.

