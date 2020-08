Aree pedonali a Messina, slitta di due giorni la chiusura di alcuni tratti

Slitta di due giorni la pedonalizzazione di alcuni tratti del centro di Messina. Un provvedimento nato per offrire un sostegno alle attività commerciali e della ristorazione, in particolare, già messe in ginocchio dall’emergenza Covid.

È il Comune a far sapere che l’avvio, in programma mercoledì 26, della pedonalizzazione dei controviali del viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie T. Cannizzaro e I Settembre, e di via I Settembre, tra viale San Martino e via C. Battisti, come previsto con ordinanza n. 705 dello scorso mercoledì 12 agosto, per motivi tecnico-organizzativi, è stato posticipato al prossimo venerdì 28.

È in vigore dallo scorso week-end, invece, è verrà riproposta da stasera fino a domenica l’isola pedonale di Torre Faro, dalle 21 alle 2.

