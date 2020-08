Controesodo e traffico a Messina, riapre lo svincolo di Giostra fino a domenica

In relazione alla straordinaria emergenza del traffico, legata al controesodo ed ai conseguenti disagi per l’intera collettività cittadina e per coloro che in queste ore sono in transito dalla Città di Messina, il Vicesindaco Carlotta Previti in data odierna ha chiesto e ottenuto dal CAS l’apertura immediata, in via straordinaria ed urgente, dello svincolo di Giostra per le vetture in uscita per Messina.

A seguito della richiesta, il Cas ha predisposto la riapertura con ordinanza n. 66 del 20 agosto 2020. Pertanto, lo svincolo sarà riaperto a partire dalle ore 22 di questa sera, venerdì 21, e sino alle ore 24 di domenica 23 agosto.

“Ringrazio i vertici del Cas – ha dichiarato il Vicesindaco Carlotta Previti – che hanno accolto la richiesta dell’Amministrazione con immediata tempestività e tutte le Forze dell’Ordine che in questo momento stanno collaborando per alleggerire i disagi legati al controesodo”.

