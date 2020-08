Migranti, in 1.400 a Lampedusa: 5 nuovi sbarchi da mezzanotte

Sono circa 1.400 i migranti a Lampedusa, gli ultimi cinque sbarchi dalla mezzanotte in poi. Sono complessivamente 276 i profughi giunti sull'isola nell'arco di 8 ore. Uomini che sono andati ad aggiungersi ai 250 arrivati ieri con 6 imbarcazioni.

Fra hotspot e Casa della fraternità - locali della parrocchia gestiti dal sacerdote don Carmelo La Magra - ci sono, al momento, 1.400 persone. Gli sbarchi della notte sono stati composti da un minimo di 6 tunisini a un massimo di 72 migranti fra cui libici e subsahariani.

Le imbarcazioni sono state, per la maggior parte, soccorse dalle motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza. C'è stato però chi - erano in 10 - è riuscito ad arrivare fino al molo Madonnina, mentre ben 72 sono stati rintracciati dai carabinieri dopo l'approdo a Cala Francese.

Da Lampedusa ieri il sindaco ha rivolto un appello al premier: "Quanti migranti devono ancora essere ammassati nella nostra struttura per potere avviare i trasferimenti da Lampedusa?", chiede Totò Martello in una lettera aperta a Conte mentre il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, invoca l'intervento "immediato" del Viminale dopo la fuga di 9 dei 76 migranti trasferiti giorni fa in un Centro dell'Astigiano. Ennesima fuga di migranti ieri anche dall'hotspot di Bisconte a Messina.

