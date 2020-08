Sono risultati tutti negativi i 73 tamponi effettuati a Panarea mercoledì notte, dopo che era stata ufficializzata la notizia della positività di due turiste, una napoletana ed una messicana, che erano state in vacanza nell'isola eoliana.

I 73 tamponi sono stati effettuati non solo su chi era entrato in contatto con le due ragazze ma anche, in via precauzionale, sui tassisti dell'isola.

