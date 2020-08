Villafranca Tirrena, extracomunitario ferito con un coltello: arrestato l'aggressore

Nella tarda mattinata di oggi, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è stato ferito con un coltello un uomo extracomunitario. L'episodio si è verificato lungo la via Nazionale di Villafranca Tirrena.

Non si conoscono al momento né le generalità né le cause che hanno indotto l'aggressore a compiere il violento gesto nei confronti dell'extracomunitario che per fortuna, come riferisce il Comando provinciale dei carabinieri, ha subìto solo lievi ferite.

Sul posto sono giunti i militari della StaIone di Villafranca Tirrena. L'aggressore si trova attualmente al Comando provinciale di Messina. La sua posizione è al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo i particolari del fatto di sangue.

© Riproduzione riservata