Coronavirus, 14enne contagiata a Sant'Agata Militello: in tutto 7 giovani positivi in paese

«Osservare scrupolosamente le misure e le distanze di sicurezza o c'è il rischio che il contagio si espanda a dismisura». Lo ribadisce il sindaco di Sant'Agata Militello in un nuovo appello alla comunità locale, dopo la comunicazione di una nuova positività al Covid di una ragazza santagatese.

Stavolta, si tratta di una 14enne che, come gli altri giovani precedentemente contagiati, non presenta alcun sintomo ed è in ottimo stato di salute. I giovani positivi a Sant'Agata sono adesso sette, collegati in qualche modo o al rientro dal viaggio da Malta di un gruppo di adolescenti o, di riflesso, alla partecipazione ai falò del 10 agosto sulla spiaggia di Acquedolci, manifestazioni autonome finite inevitabilmente nell'occhio del ciclone.

