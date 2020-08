Viviana e Gioele, il medico legale: "Senza risultati degli accertamenti non si può dire nulla"

«Come ho sempre detto, finché non si avranno risultati di tutti gli accertamenti non si può dire alcunché, non c'è altro da dire». Così il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, perito della procura di Patti nell’inchiesta sul giallo di Caronia, sulle ipotesi del decesso di Viviana Parisi.

«Al momento non si può dire nulla, sarebbe opportuno non fare illazioni. Siamo esterrefatti». Lo ha detto il legale della famiglia Mondello, Pietro Venuti, sull'ipotesi che Viviana Parisi si sia lanciata dal traliccio dell’Enel a Caronia.

«La nostra consulente di parte - ha aggiunto il penalista - la dottoressa Giuseppina Certo, mi ha ribadito che non è stata fatta alcuna misurazione e né lei, nè i i medici legali nominati dalla procura, hanno mai dato per sicura questa tesi in quanto si dovranno fare ulteriori accertamenti.

