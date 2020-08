Messina ancora vittima del controesodo, traffico in tilt e blocco totale in zona Nord

Ennesima giornata di passione per la viabilità messinese, totalmente in tilt sulle arterie principali e secondarie che portano gli approdi privati.

Lunghe code e anche traffico interno fortemente influenzato, con rallentamenti tra Boccetta, via Garibaldi e strade parallele in direzione nord. Letteralmente invasa dai mezzi il viale della Libertà e la cortina del porto. Blocco quasi totale in tutta la zona centro nord, con clacson che suonano all'impazzata.

La polizia municipale sta provando a gestire gli enormi flussi di controesodo estivo che si incrocia con la prima ripresa delle attività commerciali locali, ma con molta fatica. A peggiorare le cose, la ripristinata chiusura dello svincolo di Giostra dopo l'apertura in deroga del fine settimana.

Controesodo, le foto del traffico a Messina per gli imbarcaderi

