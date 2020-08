Migranti, a Lampedusa altri 58 positivi al Coronavirus: la nave Aurelia è sull'isola

«C'è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. Intanto, la notte scorsa si sono confermati 58 positivi a Lampedusa. E altri tamponi arriveranno in giornata per l’esito, al secondo controllo che ho disposto. Ulteriore dimostrazione che la mia ordinanza interviene su materia sanitaria e non sulla politica migratoria. Dal Viminale attendiamo risposte, non altro».

Lo scrive, su Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che alle 11 terrà una conferenza stampa sui contenuti dell’ordinanza. La nave quarantena Aurelia, stamane, ha raggiunto l’isola per il trasbordo di una parte dei più di 1200 migranti presenti nell’hotspot di contrada Imbriacola.

Nella struttura la situazione è di sovraffollamento: centinaia di persone sono costrette a dormire fuori dall’hotspot, in materassi di fortuna, senza la possibilità di distanziamento. Tra questi ci sono alcuni bambini con le proprie madri.

