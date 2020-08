Furgone va a fuoco a Taormina e le fiamme avvolgono la vegetazione, incendio domato

La 4A, la squadra operativa dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni, ha da poco fatto rientro in sede dopo una intensa giornata che li ha coinvolti inizialmente per l'incendio di un furgone alle ore 14.30 a Taormina.

In seguito, dopo aver estinto le fiamme del mezzo e messo in sicurezza l'area circostante, sono intervenuti per un vasto incendio di interfaccia scaturito proprio su un costone nelle immediate vicinanze.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti con autopompa serbatoio (APS) e PICK-UP con modulo antincendio. Sul posto era presente la Polizia statale.

