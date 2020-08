Coronavirus, in Sicilia 33 nuovi casi e aumentano i ricoverati

Sono 33 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Restano 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 69 i ricoverati perché altri 59 sono in regime di ospedalizzazione ordinaria in corsia (ieri erano 53). Nel complesso salgono a 980 gli attuali positivi attivi nell’isola, 911 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

Sono stati eseguiti 3353 tamponi che portano il totale a quasi 334 mila. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola. Sul fronte provinciale 12 i casi a Catania, 4 a Messina, 8 Palermo (3 sono migranti) 3 a Ragusa e 2 a Siracusa e 4 Trapani.

Tra gli otto casi di nuovi positivi a Palermo c'è una turista arrivata dalla Spagna e sottoposta al tampone nello scalo Falcone Borsellino. E’ quanto emerge dai dati della protezione civile regionale. In questo momento negli scali siciliani i turisti che provengono da Malta, dalla Croazia, dalla Spagna e dalla Grecia sono sottoposti al tampone direttamente nello scalo. Adesso si controlleranno anche i passeggeri che hanno viaggiato con la donna.

Altri due positivi al Coronavirus in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un paziente di Gela proveniente dal Messico e un paziente di Caltanissetta proveniente da Pantelleria. Entrambi hanno sintomi lievi e sono stati posti in isolamento domiciliare. E’ quanto emerge dal consueto bollettino del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 35. Di questi, 4 sono ricoverati e 31 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 183, e 15 le persone decedute. Ma nella provincia nissena non si registrano più vittime dal 24 aprile. Crescono, invece, le persone poste in quarantena a Gela dove si è innescato un vero e proprio focolaio con 22 positivi e 120, individuati dall’Asp come contatti stretti dei contagiati, posti in quarantena.

