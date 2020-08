Giovane morta a Lipari, eseguita l'autopsia: l'Asp acquisisce la documentazione

È stata effettuata a Lipari l'autopsia sul corpo della ventiduenne Lorenza Famularo, deceduta domenica scorsa per cause in corso d'accertamento e sulle quali è in corso l'indagine della Procura della Repubblica di Barcellona e una indagine interna dell'Asp che ha già portato ad un provvedimento disciplinare a carico di un infermiere del Pronto soccorso di Lipari.

Il direttore generale Paolo La Paglia ha incaricato il direttore del Distretto di Lipari, Natale Bruno, di acquisire le consulenze effettuate presso la Guardia medica il 14 e 15 agosto.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE