Lipari, oggi i funerali della giovane Lorenza: focus su reparti e personale dell'ospedale

La salma di Lorenza Famularo, dopo l'esecuzione dell'esame autoptico e altri esami specialistici disposti dalla Procura della Repubblica di Barcellona, è stata restituita alla famiglia. Oggi i funerali con tutta Lipari che renderà l'ultimo saluto alla povera Lorenza, nella chiesa di Santa Croce a Pianoconte alle 9,30.

Ma il decesso di Lorenza Famularo, sulle cui cause ed eventuali responsabilità la parola passa ai periti e alla magistratura, deve, nella sua drammaticità, servire a sollevare il coperchio del calderone della sanità eoliana, della gestione e della funzionalità di un ospedale di “zona disagiata”, ricco sulla carta di strutture al servizio dell'utenza ma povero di contenuti reali, a partire (numericamente) delle professionalità necessarie. Con medici e personale infermieristico sempre in trincea, sempre in emergenza.

